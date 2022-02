(TASS) La Russie promet d’adopter une réponse ferme à toute violation du cessez-le-feu dans le Donbass, a annoncé mercredi Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, lors d’une réunion de l’Assemblée générale. « Ce conflit est loin d’être épuisé. Les tirs sur des quartiers résidentiels des deux républiques n’ont pas cessé. L’Occident continue d’agiter, d’encourager et d’armer Kiev. Nous prévenons que quand les forces armées russes surveilleront le cessez-le-feu, à la demande de Donetsk et de Lougansk, nous ferons preuve de tolérance zéro vis-à-vis des transgresseurs », a-t-il dit.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé le 21 février la reconnaissance de la souveraineté des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Il a également signé les accords d’amitié, de coopération et d’entraide avec les dirigeants de ces dernières. Plus tard, il a chargé les ministères des Affaires étrangères et de la Défense d’établir les relations diplomatiques avec les républiques et d’assurer le maintien de la paix sur leur territoire.

Applis LNT : Android - Iphone