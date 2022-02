Cette semaine est la plus meurtrière qu’a connue le Bénin depuis le début des attaques djihadistes contre ce pays en novembre 2021. En effet, 9 personnes ont été tuées après que leurs véhicules aient sauté sur des mines artisanales dans le parc W, une aire protégée de la partie septentrionale du pays. Oswald Padonou, le directeur des programmes à l’école nationale supérieure des armées trouve que le Bénin comme les autres pays d’Afrique de l’Ouest est exposé à l’expansion de la menace terroriste.

Malgré les progrès faits par le Bénin pour une gestion intégrée des frontières, il y a tout de même quelques vulnérabilités. Mais le pays dans cette région frontalière avec le Burkina et le Niger, a été pendant longtemps considéré comme n’étant pas une cible des organisations terroristes, mais « de plus en plus avec ce quatrième incident; cette quatrième attaque d’ampleur, on considère que clairement le Bénin est une cible pour ces groupes-là » a assuré M Padonou joint au téléphone par France 24.

Il s’agit très probablement des groupes affiliés à Al-Qaïda

Il rappelle que ces attaques jusque-là, n’ont pas été revendiquées mais « quand on regarde un peu, les groupes qui opèrent dans le sud-est du Burkina Faso, et dans cette zone des trois frontières on peut s’imaginer qu’il s’agit très probablement des groupes affiliés à Al-Qaïda avec le GNIM même si de plus en plus, il y a un nouveau une reconfiguration de tous ces groupes qui opèrent dans la région ». Le directeur des programmes à l’école nationale supérieure des armées, pense que si le gouvernement parlait au début de braconniers, il n’a pas totalement tort parce que qu’il y a des liens entre braconniers, criminels et terroristes.

« Pour ancrer leur présence et développer leurs activités criminelles »

Ces djihadistes depuis au moins deux ans, tentent de s’insérer dans les communautés et de surfer sur quelques conflits locaux entre agriculteurs et éleveurs mais aussi les pêcheurs. En somme, c’est un certain nombre de difficultés locales sur lesquelles « ils surfent pour ancrer leur présence et développer leurs activités criminelles dans ces régions-là » croit savoir M Padonou.

Applis LNT : Android - Iphone