Au Bénin, les prochaines élections législatives auront lieu en janvier 2023. A moins d’un an de ce scrutin, les formations politiques se préparent. Le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a par exemple tenu une réunion le weekend dernier au domicile de Me Adrien Houngbédji. Une réunion organisée par la Direction exécutive nationale des Tchoco Tchoco. Les premiers vice-présidents, vice-présidents et coordonnateurs de circonscriptions électorales étaient également présents de même que le Bureau politique du parti et les membres du Haut Conseil des sages et de la réconciliation.

Pour la remontada

La question de la dynamisation des structures de base de la formation politique a été abordée. Le Secrétaire général du PRD, Falilou Akadiri dit avoir demandé aux militants et sympathisants du parti, un sérieux travail sur le terrain à l’approche du scrutin du 08 janvier 2023. La réunion dirigée par le président Me Adrien Houngbédji a aussi permis aux participants de s’imprégner à nouveau de la vision de cette formation politique et ses ambitions pour les législatives de 2023. Les militants et sympathisants du PRD se sont vus repréciser l’essence de la Remondata.

Un plan d’actions qui nécessite l’implication de toutes les composantes du PRD

En effet, le parti n’a pas pu participer aux dernières élections législatives de 2019. Pour les communales de 2020, il n’a pas réussi à contrôler une mairie. Le parti compte donc remonter la pente lors des prochaines élections législatives. Le plan d’actions de la remontada a été abordé. Un plan d’actions qui nécessite l’implication de toutes les composantes de la formation politique selon les responsables.

