A de nombreuses reprises, la France et ses partenaires européens et les Etats-Unis ont affirmé avoir des preuves de la présence du groupe privé de mercenaires russes, Wagner, sur le sol malien. La France et ses partenaires sont allés jusqu’à condamné ce recours de la junte aux mercenaires dans la lutte contre le terrorisme dans le pays alors que la France y mène la lutte depuis 2012. Mais jusqu’à ce jour, la junte continue de démentir toute présence de mercenaire sur son territoire admettant par contre, la présence des soldats russes pour encadrer les forces maliennes.

Alors qu’il avait déjà annoncé que Wagner se trouvait au Mali peut-être avec des centaines d’hommes, le général Stephen Townsend, chef du commandement américain pour l’Afrique, a une nouvelle fois réaffirmé la présence des mercenaires aux Mali avec plus de détails. « Ils (les colonels maliens) continuent à nier en public (mais) mes informations sont assez claires », a déclaré jeudi l’officier américain parlant de « présence néfaste ». « J’ai des raisons de croire que le gouvernement malien décaisse 10 millions de dollars par mois pour les services de Wagner », a précisé le général.

Pillage des ressources du Mali

« Je crois qu’ils vont devoir payer en nature sous la forme de ressources naturelles telles que l’or et les pierres précieuses, parce que je ne vois pas comment ils vont pouvoir payer 10 millions de dollars par mois », a-t-il affirmé rejoignant les commentaires du chef de la diplomatie française qui a accusé la société privée de piller les ressources naturelles du pays. « Au Mali, c’est pareil. Ils se servent déjà en ce moment des ressources du pays en échange de la protection de la junte. Ils spolient le Mali », a critiqué Jean Yves Le Drian au micro du JDD parlant « des anciens militaires russes, armés par la Russie et accompagnés par une logistique russe ».

