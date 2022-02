La RPC souffrirait d’un changement d’attitude du monde à son égard si elle tolérait une éventuelle agression de la Russie contre l’Ukraine. C’est le point de vue exprimé lors d’un point-presse vendredi par Jake Sullivan, l’assistant du président américain pour la sécurité nationale.

« La Chine devra prendre sa propre décision. Si elle donne le feu vert à l’invasion injustifiée de l’Ukraine par la Russie, la Chine finira par en subir les conséquences et par changer l’attitude de la communauté internationale, notamment aux yeux de nos alliés et partenaires européens. Et, comme je l’ai déjà dit, la Chine ne sera pas en mesure de compenser les pertes économiques que la Russie subira du fait des sanctions en cas d’invasion« , a-t-il déclaré. M. Sullivan avait précédemment déclaré que les sanctions américaines contre la Russie pour une hypothétique invasion de l’Ukraine pourraient affecter l’économie chinoise.

Applis LNT : Android - Iphone