Les militaires américains n’iront pas combattre en Ukraine en cas d' »invasion » du pays par la Russie, a affirmé ce dimanche le porte-parole du Pentagone, John Kirby, sur la chaîne de télévision MSNBC. « Le président [américain Joe Biden] a clairement laissé entendre que les soldats américains ne combattraient pas en Ukraine« , a-t-il souligné. Selon lui, la participation des troupes américaines, même pour évacuer les citoyens américains du pays, « augmenterait le risque d’erreur et accroîtrait la probabilité d’une collision entre les forces armées russes et américaines« . Ce qui, d’après John Kirby, donnerait « une autre dimension » à la situation.

John Kirby a souligné que les citoyens américains en Ukraine avaient la possibilité de quitter le pays sans l’aide de l’armée. « Les infrastructures, les transports et les routes menant depuis l’Ukraine existent, a-t-il poursuivi. Il ne doit y avoir aucune nécessité d’une évacuation par les militaires. » Jeudi dernier, Joe Biden a affirmé dans une interview à la chaîne NBC que les Américains devaient quitter l’Ukraine « immédiatement ». Le jour même, le département d’État a recommandé aux Américains de partir « en raison de la menace croissante d’opérations militaires russes et à cause du Covid-19« .

Ces derniers temps, les pays occidentaux et Kiev affirment que la Russie pourrait envahir l’Ukraine. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a qualifié ces propos d’exacerbation infondée des tensions, soulignant que la Russie ne représentait de menace pour personne. Dans le même temps, il n’a pas exclu la possibilité de provocations ayant pour but de justifier ces déclarations et a prévenu que des tentatives de régler par la force la crise dans le sud-est de l’Ukraine auraient les conséquences les plus graves.

