Avec la Can 2021 où le Sénégal a été sacré champion d’Afrique avec son Coach Aliou Cissé, les entraîneurs locaux semblent avoir atteint un niveau longtemps réservé aux entraîneurs européens. La victoire de Cissé après cinq ans à la tête de l’équipe du Sénégal montre la valeur de la continuité et de la confiance dans le coaching. Sur les 24 nations qualifiées, 16 sont dirigées par des entraîneurs locaux. Une tendance qui avait commencé à la dernière CAN, 2019, où on enregistrait déjà 9 sélections avec des coachs issus du continent.

Venu à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) Samuel Eto’o a aussi voulu faire l’expérience d’un sélectionneur local. Il y a quelques jours, des informations avaient fait état de ce que Samuel Eto’o allait nommer Rigobert Song comme le nouveau sélectionneur des Lions indomptables. Après quelques jours de suspens, le ministère camerounais des Sports a fait l’annonce officielle. Rigobert Song est le nouvel entraîneur-chef des Lions Indomptables du Cameroun.

Sur instructions du président de la République

Song remplace ainsi le Portugais Toni Conceiçao, qui a quitté le poste après avoir échoué à remporter le CAN 2021 à domicile. Le ministre camerounais des Sports a annoncé lundi cette nomination dans un communiqué de presse. « Sur très hautes instructions de Monsieur le président de la République, le sélectionneur de l’équipe nationale fanion de football masculin, M. Antonio Conceiçao est remplacé par Rigobert Song », indique le communiqué.

Le président de la Fecafoot, Samuel Eto’o, a fait pression pour la nomination du nouvel entraîneur et sa proposition a été soutenue par l’exécutif. Cette nomination intervient à quelques semaines des barrages ou le Cameroun va tenter contre l’Algérie de se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Détenteur du record avec 137 apparitions pour les Lions indomptables, Song a été capitaine de l’équipe nationale et a participé à quatre Coupes du monde et huit Coupes d’Afrique des Nations. Agé de 45 ans, Song a également joué avec Eto’o, qui a ensuite repris le brassard lorsque l’ancien a pris sa retraite du football international.

