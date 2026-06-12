Mondial 2026: refoulé du Canada, Thomas Partey manquera le premier match du Ghana

Thomas Partey, milieu de terrain du Ghana, ne disputera pas le match d’ouverture de son équipe face au Panama, le 17 juin à Toronto. Le gouvernement canadien a rejeté sa demande de visa en raison des accusations de viol et d’agression sexuelle dont il fait l’objet au Royaume-Uni, a confirmé la FIFA vendredi 12 juin.

Partey, 32 ans, ancien joueur d’Arsenal aujourd’hui sous contrat avec Villarreal en Liga, est visé par sept chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle portés par la police métropolitaine de Londres. Les faits présumés concernent quatre femmes et se seraient produits entre 2020 et 2022. Inculpé une première fois en juillet 2025, il a plaidé non coupable à l’ensemble des charges. Deux nouvelles accusations ont été ajoutées en février 2026, également rejetées lors de sa comparution en avril. Son procès, initialement fixé en novembre 2026 devant la Crown Court de Southwark, a été renvoyé au début de l’année 2027.

La loi canadienne sur l’immigration en cause

La législation canadienne prévoit qu’une personne faisant l’objet d’accusations pénales peut être déclarée « criminellement inadmissible » et se voir refuser l’entrée sur le territoire, même en l’absence de condamnation. C’est sur cette base que les autorités d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ont rejeté la demande du joueur. Dans un communiqué transmis à The Athletic, la FIFA a précisé ne pas intervenir dans les procédures d’immigration des pays hôtes, la décision d’accorder ou de refuser un visa relevant « en dernier ressort du gouvernement hôte ».

Un Mondial déjà marqué par des refus d’entrée

Ce n’est pas le premier incident de ce type depuis le coup d’envoi du tournoi. L’arbitre somalien Omar Artan, désigné par la FIFA pour officier lors de la compétition, avait été refoulé à son arrivée aux États-Unis le 7 juin, malgré un visa en règle. Interrogé par le New York Times depuis Istanbul où il avait été renvoyé, il avait déclaré ignorer les raisons de ce refus. Andrew Giuliani, responsable de l’organisation du Mondial à la Maison Blanche, avait assuré que ce refoulement était motivé par « de très bonnes raisons », sans en préciser la nature.

Partey, qui a disputé cinq des six matchs de qualification du Ghana et participé au dernier match de préparation contre le pays de Galles le 2 juin à Cardiff, demeure avec le reste du groupe à Boston. Il sera disponible pour les deux matchs suivants : contre l’Angleterre le 23 juin à Boston, puis contre la Croatie à Philadelphie.