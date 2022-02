Alors que l’Iran et les Etats-Unis se rapprochent de plus en plus d’un accord sur le nucléaire, Téhéran vient de poser un acte qui montre que les tensions demeurent vives avec Washington. L’Iran a retourné à la Pologne 820.000 doses de vaccin Covid-19 reçues comme don parce qu’elles ont été fabriquées aux États-Unis. Le lot de vaccin figurait parmi environ un million de dose du vaccin anglo-suédois AstraZeneca donnés au pays par la Pologne, d’après les médias d’État.

« Lorsque les vaccins sont arrivés en Iran, nous avons découvert que 820 000 doses importées de Pologne provenaient des États-Unis », a déclaré Mohammad Hashemi, un responsable du ministère iranien de la Santé. Hashemi a ajouté qu’« après coordination avec l’ambassadeur de Pologne en Iran, il a été décidé que les vaccins seraient restitués ». L’Iran a utilisé Sinopharm, le vaccin soutenu par l’État chinois, pour vacciner sa population, d’après l’AP, mais il propose également aux citoyens des vaccins d’Oxford-AstraZeneca, du russe Spoutnik V, de la société indienne Bharat’s Covaxin, ainsi que le vaccin COVIran Barekat développé localement.

Les vaccins américains et britanniques sont interdits en Iran

En 2020, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, avait déclaré que les vaccins américains et britanniques étaient « interdits » dans le pays. L’Iran importe désormais exclusivement des vaccins occidentaux qui n’ont été fabriqués ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni. Pendant ce temps, le pays est aux prises avec le plus grand nombre de décès dus aux infections au Covid-19 au Moyen-Orient et subit actuellement sa sixième vague d’infections, a rapporté l’AP. L’Iran a affirmé qu’environ 90% de sa population de plus de 18 ans ont reçu deux vaccins Covid-19, tandis que seulement 37% ont reçu une troisième dose.

Applis LNT : Android - Iphone