(TASS) Les ministres de la défense des pays de l’Otan ont décidé de déployer de nouvelles forces de combat de l’Alliance en Roumanie, a déclaré mercredi le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse à l’issue de la première journée de la réunion des ministres de la défense des pays de l’Alliance à Bruxelles. « Les ministres ont décidé d’examiner de nouvelles options, y compris le déploiement de nouvelles forces de combat dans l’est et le sud-est, en particulier en Roumanie. Je salue l’initiative de la France de diriger ce groupe« , a-t-il déclaré.

Répondant à une question sur la configuration, le nombre et le calendrier de déploiement des futures forces de combat, il a déclaré: « jusqu’à présent, la décision finale n’a pas encore été prise, mais la Roumanie a annoncé qu’elle était prête à accueillir les forces de combat de l’Otan, la France a annoncé qu’elle était prête à les diriger, nous l’encourageons et nous attendons maintenant les recommandations de nos états-majors militaires.

Récemment, des sources de l’Otan ont indiqué que la configuration et le nombre d’un groupe de combat de l’Otan en Roumanie serait déployé comme dans les pays baltes et en Pologne. Il s’agit de forces de combat multinationales pouvant compter jusqu’à un millier d’hommes, dont chacune est commandée par un pays de l’Otan distinct qui envoie le plus grand contingent du groupe.

Pas de systèmes offensifs en Ukraine

L’Otan n’a pas l’intention de déployer des systèmes offensifs en Ukraine, a déclaré le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse mercredi dans le cadre d’une réunion des ministres de la défense de l’Alliance. « Nous n’allons pas déployer de systèmes offensifs en Ukraine« , a-t-il déclaré, réitérant la thèse selon laquelle « l’Otan est une Alliance défensive ». De plus, M. Stoltenberg a noté que l’Alliance « ne peut pas faire de compromis sur ses principes de base et que tous les pays peuvent décider eux-mêmes s’ils veulent faire partie d’une Alliance telle que l’Otan ».

