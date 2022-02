Le maire de la ville de Rezé, Hervé Neau, aurait mis fin à sa vie. Au vu des événements précédents la découverte de son corps dans les locaux de la mairie, une enquête a été ouverte pour comprendre les raisons qui aurait poussé l’élu à cet acte. La première autorité communale de la ville de Rezé, ville située non loin de Nantes, a été retrouvée morte le vendredi 11 février aux environs de 6 heures du matin dans un local contigu à son bureau.

La direction territoriale de la police judiciaire mène une enquête pour « recherche des causes de la mort », ouverte par le parquet de Nantes. Selon certaines informations, le maire serait en train de rencontrer quelques difficultés liées à des courriers malveillants « relatifs pour l’essentiel à sa vie privée et pouvant être considérés comme diffamatoires », qu’il aurait reçu ainsi que plusieurs membres de son entourage.

Et même si l’élu n’a pas pris le devant de l’affaire pour déposer une plainte directement au parquet, ou dans un service de police, son chef de cabinet lui par contre comptait prendre contact avec le parquet pour signaler la situation. Ce sont là quelques points d’ombres nécessaires à clarifier pour découvrir les circonstances dans lesquels le maire Hervé Neau, est décédé, et ce, malgré le fait que l’hypothèse du suicide reste le plus valable.

« Même si des examens de médecine légale complémentaires sont encore attendus, la thèse du suicide est largement privilégiée », déclare Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes. « L’enquête devrait permettre de disposer d’éléments plus précis de nature à mieux comprendre ce passage à l’acte », précise le parquet.

