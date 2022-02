Hier lundi 07 février 2022, le président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) Séraphin Agbahoungbata a procédé à l’ouverture de la session de vulgarisation des documents types actualisés et validés au profit des acteurs du système de passation des marchés publics. Dans une interview accordée à la presse, M Agbahoungbata a fait savoir que l’expérimentation de ces documents types avait démarré depuis l’année dernière.

« Nous avions eu 6 mois d’expérimentation, d’exploitation. Après les 6 mois on a collecté les observations. On a collecté tout ce que les acteurs du système ont constaté comme déviants par rapport à l’exploitation de ces documents types… Nous avons fait des ateliers d’actualisation et de validation. Après cette étape, il est de bon ton de venir présenter ces documents aux différents acteurs du système de passation des marchés publics pour leur permettre de continuer à les utiliser en toute connaissance de cause » a déclaré Séraphin Agbahoungbata. Il a par ailleurs invité les uns et les autres à résister aux tentatives de corruption.

« Le système de passation des marchés publics est le maillon le plus faible «

A l’en croire « nous avons l’obligation de résister à toute forme de tentative de corruption parce que le système de passation des marchés publics est le maillon le plus faible dans la lutte contre la corruption ». Il est persuadé qu’il n’y a pas de bonne gouvernance des deniers publics, s’il n’y a pas lutte contre la corruption; surtout au niveau des marchés publics. C’est cette lutte contre la corruption et l’impunité qui permet aux opérateurs économiques, nationaux comme internationaux « d’être à l’aise pour investir dans le pays » croit savoir Séraphin Agbahoungbata.

