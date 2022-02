Le dossier de l’attaquant français Kylian Mbappé continue de faire la une de la presse sportive. En effet, à quelques mois de la fin du contrat entre ce dernier et le PSG, on ne sait pas si le joueur de 23 ans prolongera avec le club de la capitale ou s’il ira dans un autre club notamment au Real Madrid. Alors que plusieurs médias parlent d’un accord de principe avec ce dernier, un journaliste espagnol a récemment révélé que la mère de l’ancien monégasque demanderait plus d’argent au Real Madrid.

Mbappé aurait donné des conditions pour rester au PSG

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste Eduardo Inda a indiqué que le clan Mbappé, mais surtout la mère du joueur Fayza Lamari veulent d’une importante prime à la signature l’été prochain. D’après lui, « la mère demande toujours plus d’argent, et cela complique la dernière ligne droite de la signature. Le clan Mbappé demande plus de 130M€ ». Notons que ces informations interviennent après qu’un média espagnol a fait savoir que Mbappé aurait donné des conditions pour rester au Paris saint Germain. Selon les informations de Filo News, le footballeur aurait demandé l’inclusion d’une clause qui permet la facilitation de son départ en 2023. A cette condition s’ajoute une autre demande que Mbappé aurait faite, en ce sens qu’il veut être la tête de gondole du PSG, devant Neymar et Messi.

Des sanctions pour ceux qui viennent en retard à l’entraînement

Toujours selon Filo News, l’attaquant du PSG voudrait aussi que les dirigeants sanctionnent les joueurs qui viennent en retard à l’entraînement. Le média a par ailleurs indiqué que le directeur sportif du PSG Leonardo et le patron du club Nasser Al-Khelaïfi auraient proposé à Mbappé de le laisser tirer les penalties et les coups francs, durant la saison prochaine. Pour rappel, la presse espagnole avait indiqué que le président français Emmanuel Macron serait intervenu dans le dossier Mbappé. D’après les informations du journal El Mundo, le locataire de l’Elysée aurait tenté de convaincre ce dernier de rester au PSG.

