Ce n’est plus un secret. Le Sénégal est sorti vainqueur de la Can 2021 organisée par le Cameroun. Au terme d’une rencontre épique qui l’opposait à l’Egypte de Mohamed Salah, les Lions de la Teranga ont réussi à réaliser l’exploit en ramenant sa première coupe continentale à la maison. Une victoire qui a été saluée par plusieurs pays d’Afrique.

Les Lions de la Teranga sont de retour sur leur terre natale avec le trophée continental. Après être sorti vainqueur de la compétition au tir au but contre l’équipe d’Egypte. Ce sacre a été célébré au Sénégal où la journée au cours de laquelle les Lions devraient fouler la terre de leurs ancêtres a été déclarée fériée et payée. Au cours de cette même journée, des dirigeants africains ont tenu à féliciter le numéro un sénégalais. C’est le cas du Roi Mohamed VI et du président camerounais Paul Biya.

« J’ai le plaisir de vous adresser, ainsi qu’à l’ensemble du peuple sénégalais, Mes félicitations chaleureuses pour la belle victoire remportée par l’équipe nationale du Sénégal, lors de la finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football qui s’est tenue au Cameroun« , précise le message du roi du Maroc au Président sénégalais. « Je tiens à applaudir les Lions du Sénégal qui, grâce à leur rigueur, leur ténacité et leur grande qualité de jeu, ont pu soulever le trophée de Champions d’Afrique et marquer d’une pierre blanche l’histoire du football sénégalais, faisant unanimement le bonheur de votre Nation« , précise le même message. De son côté Paul Biya a écrit dans son message diffusé sur le réseau social Twitter : «Grâce à leur talent et leur engagement, les joueurs sénégalais ont remporté, avec brio, le trophée de cette Can inédite et très disputée»

Mes vives et chaleureuses félicitations à S.E. Macky Sall, suite à la victoire de la sélection nationale de football senior du Sénégal, lors de la finale de la 33ème édition de la CAN-TotalEnergies, que vient d'abriter le Cameroun. #PaulBiya#TotalEnergiesAFCON2021 #CAN2021

