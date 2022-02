Le ministre français de l’intérieur Gérald Darmanin a profité de son passage ce mercredi 16 février sur Europe 1 pour se prononcer sur la situation relative à un policier qui a invectivé une femme ayant porté plainte pour agression sexuelle. Pour l’autorité ministérielle, il était plutôt clair, que ce fonctionnaire de police n’avait plus sa place au sein de la corporation. Il estime qu’il a sali tant l’uniforme qu’il porte que toute la gent féminine.

« Il a craché sur l’uniforme »

«Ce policier a sali non seulement toutes les femmes qui essayent de déposer plainte […] mais il a sali, il a craché sur l’uniforme de la République de ses 250 000 autres collègues policiers et gendarmes», a déclaré le ministre français de l’intérieur Gérald Darmanin. «Je pense que ce monsieur n’a plus sa place dans la police nationale» indique-t-il avant de faire remarquer qu’il n’est «pas le seul à décider car il y a des recours juridictionnels».

« C’est vraiment une p*te »

A en croire les informations rapportées par les médias sur cette situation, le policier mis en cause aurait enregistré par inadvertance les propos sur le répondeur de la plaignante. Le policier essayait de la joindre pour un complément d’informations dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée «agression sexuelle en état d’ivresse». Alors que le mis en cause avait cru avoir raccroché, il s’est laissé aller à quelques commentaires avec ses collègues. «C’est vraiment une p*te. […] Putain, elle refuse la confront’ en plus la p*te. Comme par hasard. En fait c’était juste pour lui casser les couilles, je suis sûr. […] Putain, grosse p*te», avait-il lancé croyant avoir raccroché selon les informations rapportées par Mediapart.

