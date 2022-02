L’annonce de nombreuses sanctions contre la Russie fait craindre des représailles de la part de Moscou. La tension avec la Russie a atteint son paroxysme avec l’annonce de la reconnaissance de l’indépendance des régions séparatistes de l’Ukraine. Depuis quelques jours, les européens analysent les probables ripostes de la Russie. Sur le plan économique, la Russie peut actionner le levier énergétique.

Une éventualité qui effraie certains pays européens. Réagissant sur le sujet, le ministre français de l’économie a tenu à rassurer ses concitoyens. Pour lui, les actions de la Russie n’affecteront que très peu la France. « Nous sommes peu exposés, le marché russe n’est pas stratégique pour la France. La Russie a la force des Etats faibles. Son véritable pouvoir est de nuisance, énergétique et militaire. » a laissé entendre M. Le Maire. Quant aux mesures que le pays compte prendre pour limiter l’impact de l’augmentation du prix du gaz et du blé suite à une éventuelle décision de la Russie, il a donne quelques précisions.

« Nous avons pris un engagement sur le prix du gaz, il sera confirmé car il est indispensable de continuer à protéger les Français. Si jamais il faut le prolonger, cela me parait indispensable... Le blé du Donbass sera exporté vers l’Afrique du nord et plus vers l’Europe, cela n’aura pas d’influence sur le prix. Les prix avaient déjà augmenté, depuis un moment. Et nous répondons par la protection la plus forte possible. » a ajouté le ministre français.

