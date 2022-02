Dans un entretien accordé à Crystal News, l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Me Robert Dossou a évoqué la conférence nationale des forces vives de la nation et les raisons qui ont provoqué sa tenue. On retient de ses dires, que le Bénin était dans une impasse. Le pays était « à bout de souffle d’un régime à parti unique qui a fait ses preuves, et ses preuves ont prouvé son échec. Nous étions au bord de la violence. Il fallait trouver une voie de paix ».

« Elle n’aura pas la même forme d’assise nationale »

Quand on lui demande s’il faut à l’heure actuelle convoquer de nouvelles assises nationales, il répond par la négative. « Ce n’est pas nécessaire et elle n’aura pas la même forme d’assise nationale. On nous a présenté en 2019 je crois, une forme d’assise nationale, pour aboutir à des réformes constitutionnelles qui sont en vigueur aujourd’hui, mais ce n’est pas une conférence nationale » fait observer l’ancien président de la Cour constitutionnelle.

Il est persuadé qu’aucune autre assise n’aura plus jamais l’aspect de la conférence nationale de 1990. Il y aura d’autres formes de concertations, concède t-il. Mais même si elles sont appelées conférence nationale numéro 2, 3 ou 4, ce ne sera plus exactement les mêmes choses parce que ce n’était pas les mêmes données, ni les mêmes aspirations fondatrices, explique l’avocat.

