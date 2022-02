Les travailleurs de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA- Bénin) organisent le vendredi 18 février 2022 à la Bourse du travail à Cotonou un géant meeting pour s’insurger contre la flambée des prix et exiger des autorités gouvernementales, des mesures urgentes et adéquates contre la vie chère et le mal être des populations. Les associations des consommateurs ont fait également le même constat sur l’augmentation des prix mais l’Association «La voix des consommateurs »présidée par Robin Accrombessi , reçu ce lundi 07 février 2022 sur Frissons Radio, propose une autre démarche à suivre à la CSA-Bénin avant son meeting.

Pour le président de «La voix des consommateurs », Robin Accrombessi , «si les citoyens béninois veulent retrouver une certaine sérénité sur le plan économique et financier dans les ménages, il aurait bien fallu que la société civile dans son ensemble puisse aller de concert avec les associations de consommateur» . Pour Robin Accrombessi, cela permettra de «faire des propositions concrètes, très pragmatique à nos gouvernants en particulier au Chef de l’Etat pour que ses approches puissent être mieux étudiées». Il a fait savoir que «la crise du panier de la ménagère demande que de manière solidaire les consommateurs puissent commencer par faire des achats groupés».

Il faut rappeler que lors de leur rencontre avec la presse le vendredi 28 janvier 2022, les responsables de six centrales syndicales, face à la hausse des prix tout azimut sur le marché, ont posé des exigences sous forme de doléances relativement à la revalorisation des salaires des travailleurs annoncée par le gouvernement de Patrice Talon.

