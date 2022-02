Au total 50 personnes ont été arrêtées lors d’une manifestation non autorisée dans le centre de Moscou. Selon le correspondant de TASS, depuis 16h, heure de Moscou (UTC+3) des arrestations ont eu lieu sur la Place Pouchkine, sur le Strastnoï boulvar,sur la Place Smolenskaïa et dans d’autres rues du centre de la capitale. À présent, les manifestants se sont déplacés de la place Pouchkine vers la rue Bolchaïa Dmitrovka.

Plus tôt, 30 arrestations avaient été annoncées. Le nombre exact de manifestants n’est pas encore précisé par les autorités. Selon le correspondant de TASS, il pourrait s’agir de plusieurs dizaines de personnes. Plus tôt jeudi 24 février, le ministère russe de l’Intérieur, la commission russe d’enquête et le parquet de Moscou ont mis en garde contre l’organisation et la participation aux manifestations illégales. Ces infractions sont passibles d’une peine d’emprisonnement.

Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi sa décision de lancer une opération militaire spéciale à la demande des dirigeants des républiques du Donbass. Selon lui, Moscou n’envisage pas d’occuper le territoire ukrainien.

