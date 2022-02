Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il n’avait pas communiqué avec son homologue français Emmanuel Macron après le voyage de ce dernier à Kiev. « En ce qui concerne les négociations avec nos partenaires européens et américains, elles se poursuivent ouvertement et à huis clos, nous élaborons une réponse à l’Otan et à Washington. Nous nous sommes entendus que le président français m’appellerait après ses consultations non seulement à Kiev, mais aussi avec les pays européens et les partenaires américains. À ce que je sache, elles [ces consultations, ndlr] ne sont pas encore terminées, nous n’avons pas eu de conversation« , a-t-il déclaré aux journalistes au Kremlin.

Emmanuel Macron est venu à Moscou le 7 février pour rencontrer le dirigeant russe. L’entretien a duré plus de cinq heures. Le lendemain, il est parti pour Kiev où il a rencontré le président ukrainien Vladimir Zelenski. Les deux dirigeants ont évoqué la sécurité européenne dans le contexte des garanties appropriées à la Russie de la part des États-Unis et de l’Otan, ainsi que la crise intérieure ukrainienne.

Lors d’une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a promis de soulever à Kiev la question de la matérialisation des accords de Minsk et d’exposer au dirigeant ukrainien les principaux points de discussion avec Moscou sur les garanties de sécurité et de stabilité en Europe. À l’issue de l’entretien avec son homologue ukrainien, Emmanuel Macron a annoncé son intention d’avoir un nouvel échange de vues avec Vladimir Poutine par téléphone.

