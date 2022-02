(TASS) Les forces armées russes réaliseront samedi prochain des exercices de dissuasion stratégique sous la direction du président russe Vladimir Poutine. Cela a été rapporté ce vendredi aux journalistes par le ministère russe de la Défense. « Le 19 février 2022, sous la direction du commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, un exercice planifié des forces de dissuasion stratégique aura lieu, au cours duquel des missiles balistiques et de croisière seront lancés », a déclaré la source.

Le ministère a souligné que « l’exercice des forces de dissuasion stratégique était prévu plus tôt pour vérifier l’état de préparation des unités militaires de commandement et de contrôle, des équipages de lancement, de navires de guerre et de porte-missiles stratégiques pour mener à bien les tâches assignées, ainsi que la fiabilité des armes des forces stratégiques nucléaires et non nucléaires. » Comme indiqué au ministère de la Défense, les forces et les moyens des Forces aérospatiales de la Fédération de Russie, du District militaire du sud, des Forces de missiles stratégiques, des flottes du Nord et de la mer Noire seront impliqués dans les exercices prévus.

Des exercices stratégiques de commandement et d’état-major impliquant les trois composantes des forces nucléaires stratégiques sont organisés chaque année, généralement à la fin de l’année scolaire « militaire ». Normalement, dans le cadre de ces exercices, un porte-missiles sous-marin de la flotte du Nord tire un missile balistique intercontinental (ICBM) sur le site d’essai de Koura au Kamtchatka, un sous-marin nucléaire de la flotte du Pacifique lance un ICBM sur une cible du site d’essai de Tchija dans le nord de la Russie. Un lancement d’ICBM des forces de missiles stratégiques a lieu également, des missiles de croisière sont lancés par des avions de l’aviation à longue portée des forces aérospatiales russes.

