Cette semaine, la reconnaissance des Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk est l’une des grandes actualités de la semaine qui se poursuit. L’annonce a provoqué de nombreuses réactions en Occident. La décision du président russe Vladimir Poutine n’a pas été du goût de l’Ukraine et de plusieurs pays dont les Etats-Unis dirigés par le démocrate Joe Biden. Dans la foulée le Président Poutine a annoncé l’envoie de soldats russes sur ces territoires.

Dans un de nos précédents articles, nous vous informons que l’ancien président Donald Trump s’était prononcé sur le sujet. Il a vanté le génie du Président russe. « C’est la plus puissante force de frappe pour la paix que j’ai jamais vue », (…) « Je n’avais jamais vu autant de tanks. Ils vont maintenir la paix, c’est sûr. Réfléchissez, voilà un gars qui est très malin, je le connais bien. Vraiment très bien », avait affirmé l’ancien président Donald Trump. Pour rappel dans la soirée d’hier, l’actuel Président Joe Biden a annoncé des sanctions contre la Russie.

Une information qui n’est pas restée sans réaction de la Russie. En effet, ce mercredi 23 Février 2022, La Russie a réagi à l’annonce du Président Biden. Cela par le biais du ministre des affaires étrangères russe. Via un communiqué, le ministre des affaires étrangères russes a promis une réponse aux nouvelles sanctions américaines. « Une chose est claire: nous adopterons une réponse forte aux sanctions, pas forcément symétrique, mais calculée et sensible pour les États-Unis« , peut-on lire dans le communique du ministère dirigé par Sergueï Lavrov

Applis LNT : Android - Iphone