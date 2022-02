Alors que les occidentaux, via le G7 et l’Union européenne ont annoncé des sanctions très dures contre la Russie, Moscou affirme s’y être préparé. Les nouvelles sanctions imposées à la Russie ont dépassé en intensité les autres sanctions imposées au pays depuis quelques années. Cette fois-ci, même Poutine est visé par les sanctions occidentales. Mais pour les autorités de Moscou, elles étaient prévisibles. C’est le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov qui a fait cette affirmation face à la presse russe.

« Les sanctions sont très sérieuses. Il s’agit de plusieurs trains de sanctions adoptés depuis quelques jours. Mais nous nous y sommes préparés sérieusement et d’avance, et elles se sont avérées prévisibles dans une grande partie… nous avons actuellement besoin d’une analyse supplémentaire, de la concertation du travail au niveau des ministères concernés… Nous adoptons évidemment toutes les mesures nécessaires afin de minimiser les dégâts des sanctions, d’assurer le fonctionnement ininterrompu des tous les secteurs et systèmes de notre économie… Ensuite, il faudra mener une analyse pour élaborer la riposte la plus conforme à nos intérêts », a laissé entendre M. Peskov à TASS.

La Russie poursuit son offensive

Malgré les sanctions annoncées, la Russie poursuit son offensive vers Kiev. Hier, le président russe a même appelé les militaires ukrainiens à prendre le pouvoir : «Prenez le pouvoir entre vos mains. Il me semble qu’il sera plus facile de négocier avec vous qu’avec la bande de nazis et de toxicomanes qui a pris en otage le peuple ukrainien» a déclaré Poutine. La Russie est unanimement critiquée en occident depuis l’envoi de ses militaires en Ukraine.

