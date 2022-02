L’acteur américain Sean Penn très actif dans le milieu de l’humanitaire est depuis quelques jours en Ukraine pour un documentaire sur la situation qui prévaut dans le pays. Arrivé depuis quelques jours, il a donc pu assister en direct à l’attaque russe. Le pays de Vladimir Poutine affirme « vouloir désarmer les nazis ». Ce n’est pas la première fois que l’acteur se rend en Ukraine. Il s’est déjà rendu en Ukraine en novembre 2021 pour faire des recherches pour le film. Ses visites avec l’armée ukrainienne ont été documentées par le service de presse de l’opération des forces conjointes ukrainiennes, qui a publié des photos des rencontres sur les réseaux sociaux à l’époque, rappelle le site du Guardian.

Cette fois-ci, le cabinet du président ukrainien Zelenski a décidé de saluer personnellement l’engagement de l’acteur : « Sean Penn fait partie de ceux qui soutiennent l’Ukraine en Ukraine aujourd’hui. Notre pays lui est reconnaissant pour une telle démonstration de courage et d’honnêteté » ajoutant qu’il « fait preuve d’une bravoure qui fait défaut à beaucoup d’autres, en particulier certains politiciens occidentaux. Plus il y aura de gens comme ça – de vrais amis de l’Ukraine, qui soutiennent la lutte pour la liberté – plus vite nous pourrons arrêter cette odieuse invasion par la Russie »

