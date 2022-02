La réforme instituant le Secrétariat exécutif dans les mairies entre en vigueur à partir du 1er avril 2022. En attendant que le dispositif se mette en place, la convention qui sert de cadre à la mise en œuvre de la réforme a été signée le vendredi 28 janvier 2022 entre l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) et le gouvernement béninois. Le répertoire des personnes éligibles au poste de Secrétaire exécutif des mairies est en cours de constitution. «Tout ceci devrait libérer les communes des pesanteurs politiques et donner plus d’efficacité à l’action des conseils communaux» a déclaré sur Radio Bénin ce lundi 31 janvier 2022, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji.

Selon le porte-parole du gouvernement, «c’est le fait de la confusion des rôles, entre le politique, le technique et l’administratif». Pour lui, «tous ces rôles étaient concentrés aux mains des élus et des maires». C’est ce qui a, selon lui, «amené au diagnostic que si le développement tarde à se manifester concrètement dans nos communes pour la plupart , c’est précisément parce que les rôles sont confus, les rôles sont rassemblés et détenus par une seule personne».

C’est pourquoi, dit-il, que «le diagnostic a conduit à la décision de faire en sorte que désormais les fonctions politiques soient séparées de celles techniques et administratives». Il a affirmé que « c’est ça qui justifie la mise en place de ces fichiers de personnes compétentes pour divers profils, pour diverses responsabilités techniques et administratives qui vont être dorénavant prises en charge dans les communes à partir du 1er avril 2022 non plus par le maire mais par les personnes compétentes qui auront été recrutées par ces communes-là».