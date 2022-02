Les États-Unis jugent inquiétant que la Chine soutienne la position de la Russie sur la situation en Europe, a déclaré ce lundi lors d’une conférence de presse le porte-parole du Pentagone, John Kirby. « Leur déclaration commune du 4 février montre à l’évidence que la Chine a décidé de soutenir la Russie en Europe, a-t-il déclaré. C’est très inquiétant et, franchement, encore plus déstabilisant pour l’Europe.«

Les États-Unis ont qualifié lundi le « soutien tacite » de la Chine à Moscou dans l’impasse ukrainienne de « profondément alarmant », alors que les puissances occidentales craignent une invasion russe imminente de l’ex-État soviétique. Le sujet central de la visite du président russe Vladimir Poutine à Pékin le 4 février et de ses pourparlers avec le président chinois Xi Jinping était la poursuite du développement et du renforcement des relations bilatérales, ainsi que la coordination des actions sur la scène internationale et le développement de relations approches aux problèmes et défis urgents pour la sécurité internationale.

A l’issue d’une réunion qui a duré plus de deux heures et demie, les dirigeants des deux pays ont adopté une déclaration commune soulignant que l’amitié entre la Russie et la Chine « n’avait pas de frontières » et « qu’il n’y avait pas de zones interdites » dans leur coopération. Le document souligne que Moscou et Pékin s’opposent à la poursuite de l’élargissement de l’Otan et appellent l’alliance à abandonner les approches de la guerre froide. (avec TASS)

