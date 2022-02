Dans la journée d’hier jeudi 03 février, on apprenait via les réseaux sociaux que Léhady et Ganiou Soglo, les deux fils de l’ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo se seraient battus à Paris. Ganiou Soglo serait même privé de sa liberté, parce que placé en garde à vue suite à cette bagarre. Les deux frères ont réagi à cette rumeur. L’ancien ministre des sports du régime Yayi a fermement nié avoir échangé des coups avec son frère.

« Ce n’est pas de notre âge »

« Quelle raison j’aurais eu à me battre avec mon frère ? » s’interroge Ganiou Soglo joint au téléphone par Frissons radio. Il dit avoir fait le déplacement de Paris, pas pour se battre avec son frère, mais pour des raisons médicales. Même son de cloche du côté de l’ex-maire de Cotonou. Il bat totalement en brèche. Cette information est fausse, assure Léhady Soglo. « Ce n’est d’ailleurs pas de notre âge qu’on peut avoir un différend et en venir aux mains » a-t-il confié à la webradio Crystal News.

« Tout le monde sait que nous sommes encore en deuil suite au décès de notre mère »

L’ancien maire de Cotonou pense que le moment est mal choisi pour véhiculer des fakes news parce que la famille est encore en deuil. « Tout le monde sait que nous sommes encore en deuil suite au décès de mère » a déclaré Léhady Soglo, assurant n’avoir aucun différend avec l’ex-ministre des sports. Il dit ne vraiment pas comprendre les motivations du média qui a diffusé cette rumeur.

