Au Bénin, un certain nombre de vidéos à caractère sexuel circulent sur les réseaux sociaux. Un phénomène qui inquiète le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL) Expérience Tébé. « Je suis subjugué… par toute cette panoplie de sextape que nous voyons en ce moment. Je frotte les yeux, je me demande si c’est dans mon pays que tout ça se passe. Je suis surpris. Et ça prend des proportions suffisamment inquiétantes au point où les gouvernants doivent y mettre un regard assez particulier » a déclaré l’opposant dans une interview accordée à la Webtv Reporter Bénin Monde.

Il faut y mettre un terme au plus vite

Pour lui quand on regarde la tranche d’âge des concernés et les défis auxquels le pays doit faire face, il y a vraiment des raisons de mettre fin au plus vite à ses déviances. Il faut que les gouvernants, les responsables à divers niveaux qui sont chargés d’appliquer les lois liées à ces délits là, se remettent tout de suite au travail. Les parents doivent également reprendre leur rôle d’éducateur de même que les enseignants des divers écoles du Bénin, croit savoir Expérience Tébé.

« C’est très grave »

Il se demande si c’est la misère qui conduit les filles à se laisser aller à ces comportements déviants. De toutes les façons, l’homme politique souhaite que toutes les composantes de la nation se penchent sur ce phénomène très rapidement « parce que c’est très grave ». Il a notamment invité l’Institut national de la Femme à s’intéresser à ces déviances. En effet, l’opposant pense que cette structure doit travailler à mettre un frein à ce phénomène à défaut d’y mettre un terme définitivement.

Applis LNT : Android - Iphone