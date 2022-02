Iréné Agossa a réagi aux attaques terroristes des 08 et 10 février 2022 dans le parc national W. Dans une publication, le président du parti Restaurer la Confiance (RLC) affirme tout de go, que « notre pays le Bénin est en guerre ». Pour lui, « c’est ainsi qu’il faut qualifier les incursions répétées des criminels en bandes organisées qui sèment la mort et la terreur dans les Parcs de la Pendjari et du W dans l’extrême nord du pays ». L’homme assure que ces évènements malheureux n’a rien à voir avec les contradictions politiques au Bénin.

Rien à voir avec « les dysfonctionnements de notre processus démocratique »

« Cette malheureuse situation à laquelle nos vaillantes Forces de défense et de sécurité font face avec détermination n’a rien à avoir avec nos contradictions politiques, n’a rien à voir avec les dysfonctionnements de notre processus démocratique » écrit-il. L’ancien Dg de la Sonacop, pense plutôt que les djihadistes sont à la solde de forces obscurantistes qui ont une autre vision de la gestion du monde. Ils veulent imposer au peuple béninois la violence aveugle de leur vision du monde, leur culture, leur religion qui n’a rien à voir avec l’islam de paix.

Faire usage « des ondes par les méthodes endogènes pour protéger nos territoires »

Il propose au président Patrice Talon de réunir l’ensemble des partis politiques, les anciens Chefs d’Etat et d’ouvrir des consultations au niveau de toutes « nos entités, de toutes les structures traditionnelles de notre pays,…de toutes les religions de notre pays comme on en a l’habitude, afin de constituer l’union sacrée autour de la République ». Iréné Agossa souhaite également que le gouvernement mobilise « un fonds d’investissement et de recherche dans le cadre de l’usage des ondes par les méthodes endogènes pour protéger nos territoires ainsi que les biens et les personnes » outre les équipements modernes qu’il prévoit acheter pour les forces de défense. C’est d’après lui, « une urgence prioritaire ».

