C’est un secret de polichinelle. La partie septentrionale du Bénin a été le théâtre ces derniers mois, d’attaques djihadistes meurtrières. Le gouvernement a pris des mesures pour empêcher ces incursions djihadistes. Du côté des politiciens aussi on prend des initiatives comme cette campagne de sensibilisation contre le terrorisme organisée par l’He Issa Salifou. Le député était à Malanville le vendredi 25 février dernier, après l’étape de Kandi, une semaine plus tôt.

« Nous avons donc intérêt à organiser ces prières pour accompagner le gouvernement…»

Issa Salifou a participé à une grande prière où l’iman a prôné la non-violence et le vivre ensemble. Il a ensuite entretenu les fidèles sur la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour faire échec à l’extrémisme violent et la radicalisation. Inutile de rappeler que Malanville est une ville béninoise située au nord-est du pays, au bord du fleuve Niger, à la frontière avec le Niger et à proximité de celle avec le Nigéria. Issa Salifou a rappelé la proximité de cette commune avec ces pays où le terrorisme est présent.

« Aujourd’hui nous sommes des communes frontalières à ces pays où l’insécurité est présente. Quand vous prenez…le Nord du Niger et le Nigeria , ce sont des pays dans lesquels il y a le terrorisme. Nous avons donc intérêt à organiser ces prières pour accompagner le gouvernement pour que la paix revienne » a déclaré le parlementaire selon les propos rapportés par le journal Fraternité. Il souhaite aussi la paix dans « ces pays limitrophes, car notre paix dépend de la leur ».

