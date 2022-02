Au Bénin, une mission parlementaire conduite par l’He Rachidi Gbadamassi a effectué une descente dans les zones frontalières du Nord-Bénin où les djihadistes ont déjà attaqué des positions de l’armée . Cette initiative a été critiquée par certaines opinions sur les réseaux sociaux. Dans un audio relayé par la Webtv Reporter Bénin Monde, le président de la commission des relations extérieures, de la défense et de la sécurité du parlement pense que ceux qui sont prompts à critiquer l’initiative « ne sont pas outillés juridiquement pour le faire ».

« Ne pas le faire serait une irresponsabilité parlementaire »

« Ils le font par méconnaissance des textes de la République ou de nos règlements intérieurs (à l’Assemblée nationale). Ils font de la spéculation communicationnelle et veulent intervenir dans un débat qu’ils ne maîtrisent pas » a déclaré Rachidi Gbadamassi. Le député explique que la commission des relations extérieures, de la défense et de la sécurité qu’il préside au parlement a des missions et des attributions bien précises. Et il est de son devoir de se préoccuper de toutes situations de menaces sur la sécurité des biens et des personnes et l’intégrité du territoire national. Avec les dernières incursions djihadistes dans les « zones frontalières du Nord-Ouest », il avait en tant que président de cette commission, l’obligation de se rendre sur le terrain. « Ne pas le faire serait une irresponsabilité parlementaire » estime le député.

La descente des parlementaires sur le terrain était « très très très importante »

Il rappelle que la guerre contre le terrorisme est psychologique. Et les djihadistes le savent très bien. La peur et le sentiment d’abandon constituent un terreau fertile à la prospérité de l’idéologie djihadiste et des actes barbares qu’ils commettent. La descente des parlementaires sur le terrain était donc « très très très importante parce qu’elle a permis de rassurer les populations après avoir pris connaissance de leur état d’âme. Elles savent désormais qu’elles ne doivent laisser la moindre parcelle à la psychose » a déclaré Rachidi Gbadamassi. Il dira par ailleurs que les assaillants qui attaquent l’armée régulière ne sont pas en réalité des djihadistes, mais des terroristes, des hors-la-loi, des divorcés sociaux. La visite a aussi permis de renforcer le moral des soldats, selon le député.

