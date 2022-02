La Confédération des syndicats autonomes du Bénin (Csa-Bénin) n’est pas restée indifférente aux attaques terroristes dans le Nord du pays. Elle est notamment préoccupée par la situation des écoles des zones attaquées. Dans une déclaration signée de son secrétaire général Anselme Amoussou, l’organisation syndicale invite le gouvernement à « une politique qui garantisse la continuité des apprentissages dans les établissements scolaires ». Cette « politique peut prendre la forme d’une réorganisation de la cartographie et du calendrier scolaires dans les zones concernées, couplées avec un suivi psychologique des apprenants et des formateurs » a suggéré la CSA-Bénin.

Œuvrer pour la convergence des stratégies

Afin de lutter efficacement contre ce fléau, l’organisation syndicale recommande à l’exécutif d’œuvrer pour la convergence des stratégies avec les pays limitrophes concernés par ledit phénomène par le biais de partenariats bilatéraux et multilatéraux. En ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, elle demande au gouvernement de mettre à leur disposition des équipements nécessaires, mais aussi « moyens de motivation et de dopage du moral des troupes déployées sur le terrain ».

Prête à travailler pour un « renforcement des réflexes sécuritaires des populations »

A son niveau, la CSA-Bénin s’engage en tant que « force sociale majeure », à « travailler avec les experts et les personnes ressources identifiées par le gouvernement pour contribuer au renforcement des réflexes sécuritaires des populations face au phénomène » et d’œuvrer à la sensibilisation des citoyens sur les enjeux et les comportements à adopter pour aider à gérer efficacement le phénomène. La Confédération syndicale va par ailleurs rappeler la « classe politique à ses devoirs vis-à-vis des populations ; devoirs qui imposent l’union sacrée de tous les béninois face à la menace extérieure pour défendre la patrie menacée ».

