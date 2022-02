Le constructeur automobile américain de voitures électriques, Telsa, fait la une des journaux pour des accusations de racisme. En effet, la société du milliardaire Elon Musk fait l’objet d’accusation de ségrégation raciale, après que plusieurs employés noirs se soient plaints. D’après Kevin Fish, directeur de la California Department of Fair Employement and Housing, a indiqué que plusieurs centaines de plaintes ont été déposées par des travailleurs noirs.

« Les travailleurs noirs (y) subissent des insultes raciales »

Sur la base de ces documents et une enquête menée par l’agence, celle-ci a remarqué que l’usine de Tesla de Freemont est un lieu où les travailleurs noirs sont sujets à la ségrégation raciale. « Les travailleurs noirs (y) subissent des insultes raciales et des discriminations en termes de tâches, de discipline, de rémunérations et de promotion, ce qui crée un environnement de travail hostile. Les faits dans cette affaire parlent d’eux-mêmes » a ajouté le directeur de l’agence. Suite à cette accusation, Tesla a réagi dans un communiqué, indiquant qu’il s’oppose à toute forme de harcèlement et de discrimination. Selon la compagnie, il existe en son sein une équipe qui s’occupe des relations entre employés afin de répondre sur toutes ces plaintes.

137 millions de dollars pour dommages et intérêts

Pour rappel, ces informations interviennent après qu’un Afro-américain a remporté l’année dernière un procès contre Tesla dans une affaire de racisme. Il s’agit en effet d’Owen Diaz qui, à l’issue du procès avait reçu le paiement de 137 millions de dollars pour dommages et intérêts. Ce dernier avait fait part de plusieurs signalements indiquant qu’il faisait l’objet d’insultes racistes et de dénigrements, toujours dans l’usine de Freemont. « Nous sommes simplement satisfaits que le jury ait vu la vérité et qu’il ait fixé une somme qui, espérons-le, poussera Tesla à agir » s’est réjoui l’avocat d’Owen Diaz, Lawrence Organ, dans un entretien accordé au Washington Post.

Applis LNT : Android - Iphone