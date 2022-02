La crise ukrainienne a atteint un nouveau point, depuis que la Russie a décidé d’attaquer son voisin. Dans une allocution à la télévision russe, le président Vladimir Poutine a indiqué avoir pris la décision de lancer « une opération militaire » en Ukraine, seulement sur la demande des leaders des régions séparatistes du Donbass.

Elles ont été matchées par des soldats qui se préparaient à une invasion

Quelque temps avant l’offensive lancée par l’armée russe contre l’Ukraine dans la matinée d’hier jeudi 24 février 2022, l’attitude d’un nombre non-négligeable de soldats russes s’est fait remarquer sur Tinder. Selon les informations du média britannique The Sun, ces derniers étaient sur l’application de rencontre, donnant de ce fait les informations sur leurs positions. Ainsi, plusieurs Ukrainiennes ont été matchées par les soldats qui se préparaient à attaquer leur pays. C’est le cas de Dasha Synelnikova qui a confirmé ces informations au journal britannique et a raconté son expérience avec certains de ces hommes en uniformes qui l’ont matchée.

Un des soldats était à 80 kilomètres de sa position

Selon ses propos, après avoir changé sa localisation pour Kharkiv (2e plus grande ville d’Ukraine et proche de la frontière avec la Russie), elle s’est aperçue que les militaires russes étaient nombreux à la matcher. Au nombre de ceux-ci, figurent plusieurs types d’hommes : « Un gars musclé s’est mis en scène en essayant d’avoir l’air sexy, au lit en posant avec un pistolet. Un autre était en tenue de combat russe, et d’autres s’exhibaient dans des gilets moulants à rayures » a-t-elle notamment confié au Sun. Après avoir discuté avec certains d’entre eux, Dasha Synelnikova a fait savoir qu’un des soldats était à 80 kilomètres de sa position. Notons que la situation n’a pas duré longtemps puisque les soldats russes ont reçu pour instruction d’éteindre leurs téléphones portable, depuis le début de l’attaque.

Applis LNT : Android - Iphone