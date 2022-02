Les deux voyageurs béninois partis de Cotonou pour Abidjan via la capitale de la Turquie, Istanbul puis arrêtés le 25 janvier 2022 lors de leur escale à l’aéroport d’Abidjan avec plus de 250.000 livres sterling et plus de 2 millions d’euros, en plus 84 kilogrammes d’or ont été, selon Frissons Radio, déposés à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA). La justice ivoirienne a désormais ouvert une enquête.

Du côté des Béninois, l’enquête se poursuit également. Les trois douaniers de la brigade des douanes de l’aéroport international «Cardinal Bernardin Ganti» de Cotonou, interpellés dans cette affaire de non-respect des règles dans la procédure de transfert et de détention de devises, sont toujours auditionnés à la Brigade Economique et Financière (BEF). Ils seront présentés au Procureur de la République cette semaine

Il faut rappeler que dans cette affaire de trafic de devises, il s’agit de deux passagers béninois à destination d’Istanbul qui voyageaient avec une importante somme d’argent et une quantité d’Or. L’avion qui transportait ces passagers faisait escale à Abidjan en Côte d’Ivoire mais le trajet Abidjan-Istanbul a été annulé pour cause de météo. Tous les passagers devaient donc débarqués à Abidjan. Les voyageurs partis de Cotonou ont donc été interpellés avec une somme importante et des métaux précieux. Les autorités ivoiriennes ont immédiatement saisi celles du Bénin. Une enquête a été ouverte. La Brigade Economique et Financière (Bef) a été chargée par les autorités béninoises de mener des investigations pour savoir si ces deux passagers ont accompli toutes les formalités réglementaires.