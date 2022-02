L’actuel homme le plus riche du monde d’après Forbes, Elon Musk, fait face à un contrecoup intense après avoir publié un mème sur les réseaux sociaux mettant en vedette Adolf Hitler et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Le PDG de Tesla répondait sur Twitter à un reportage selon lequel le gouvernement canadien avait ordonné aux institutions financières de ne pas interagir avec des dizaines d’adresses cryptographiques liées aux manifestations des camionneurs en cours dans le pays. Dans un tweet, Musk a posté une photo d’Adolf Hitler avec la légende : « Arrêtez de me comparer à Justin Trudeau. J’avais un, budget ».

Elon Musk, un homme d’affaires explosif connu pour ses déclarations controversées sur la politique, a été largement critiqué pour le tweet, qui était toujours publié jeudi matin et supprimé par la suite. « [Musk] a fait preuve d’un jugement extrêmement médiocre en invoquant Hitler pour faire valoir un point sur les réseaux sociaux », a déclaré l’American Jewish Committee dans un article. « Comparer Trudeau à un dictateur génocidaire qui a assassiné des millions de personnes n’est pas une manière appropriée de critiquer les politiques. Il doit s’excuser immédiatement », a-t-il ajouté.

Manque de respect à la mémoire de toutes les victimes

Elon Musk a également été critiqué par le musée d’Auschwitz-Birkenau pour avoir comparé le Premier ministre canadien à Hitler. L’utilisation par Musk de l’image d’Hitler « manque de respect à la mémoire de toutes les victimes et blesse de nombreuses personnes », a déclaré le musée d’Auschwitz-Birkenau, qui se trouve sur le site du camp de concentration nazi où 960 000 personnes ont été tuées. D’autres ont souligné que le fondateur de SpaceX avait déjà publié des photos d’Hitler sur les réseaux sociaux.

« C’est là que réside le fascisme »

Musk s’est fréquemment prononcé en faveur des protestations des camionneurs canadiens contre les mandats de Covid-19. Le mois dernier, il a posté une photo de la longue file de camions et tweeté : « Les camionneurs canadiens dominent ». Dans un autre post, il a déclaré : « Si le gouvernement canadien réprime les manifestations pacifiques, c’est là que réside le fascisme ».

