Aux Etats-Unis le nom de Donald Trump n’est pas inconnu. Né le 14 juin 1946, Donald Trump est avant tout un homme d’affaires prospère qui a émergé dans le secteur de l’immobilier aux Etats-Unis. Il est aussi connu comme étant un animateur de télévision. Par la suite, Donald Trump a occupé la plus haute fonction dans son pays à la suite du démocrate Barack Obama. Il a été candidat à sa succession mais malheureusement il a été battu par son challenger le démocrate Joe Biden. Mais cet échec n’a pas émoussé ses ardeurs. Donald Trump compte bien revenir après la prochaine échéance électorale à la Maison-Blanche.

Après son échec à la dernière présidentielle aux Etats-Unis, Donald Trump n’a pas abandonné l’idée de diriger encore un jour son pays. Après s’être calmé pendant quelques semaines, Donald Trump a repris avec les sorties médiatiques et ses interventions sur les médias. En ligne de mire, l’année 2024 au cours de laquelle, les prochaines élections présidentielles se tiendront. Au cours d’un meeting le mois dernier, l’ancien président Donald Trump avait prédit son retour à la Maison-Blanche en 2024. Il faut dire qu’au sein de son parti, le parti Républicain, Donald Trump a encore une très grande influence. Mais une partie des élus du parti est contre ses actions en temps que Président. Surtout au cours des semaines qui ont suivi l’annonce de la victoire de son challenger à la présidentielle de 2020.

Pendant de nombreuses semaines, il a contesté les résultats et tenter de renverser la vapeur sans succès. Ses appels à ses partisans ont conduit aux événements malheureux du Capitole au cours desquels des américains ont malheureusement perdu la vie. Au cours de ces dernières sorties, Trump a de nouveau réaffirmé que c’était lui qui avait remporté les élections. Une situation qu’un élu républicain analyse et dit que le fait de regarder en arrière nuit à l’ancien Président américain. Interrogé par un journaliste sur son soutien à Trump en 2024, le sénateur républicain Lindsey Graham a affirmé que si Donald Trump le voulait, il serait le candidat républicain mais a estimé que « s’il continue à parler des élections de 2020, je pense que cela nuit à sa cause. » « Donald Trump est le républicain le plus important du Parti républicain aujourd’hui. Il a de grandes chances d’être à nouveau président en 2024, il commencera à comparer ce qu’il a fait en tant que président par rapport à ce qui se passe maintenant, et comment réparer le gâchis dans lequel nous nous trouvons« , a affirmé le sénateur Graham.

