C’est une triste histoire qui est relayée par les médias espagnols. Un garçon de 15 ans a été arrêté en Espagne soupçonné d’avoir tué sa famille entière, ses parents et son jeune frère de 10 ans. Les meurtres ont été commis depuis mardi mais n’ont été découverts que ce vendredi. « La sœur de la mère est venue à la maison parce qu’elle n’avait aucune nouvelle de la famille et c’est alors que son neveu lui a dit qu’il avait tué son père, sa mère et son frère » a affirmé la police espagnole.

L’adolescent a avoué avoir qu’il s’était disputé avec sa mère à propos de ses notes scolaires. Il s’est servi du fusil de chasse de son père pour la tuer et avait ensuite fait de même avec son petit frère puis son père. Sa mère lui aurait coupé son accès à internet à cause de ses faibles notes.

