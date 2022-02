Suspendu depuis le 15 octobre 2021 pour radicalisation, un pilote de l’air de la compagnie Hop, filiale d’Air France a déposé un recours au tribunal administratif de Montreuil, en Seine-Saint-Denis pour analyse des faits. La séance qui aura lieu ce lundi déterminera le maintien ou la levée de cette suspension. Jusqu’au verdict du tribunal, le pilote ne pourra pas monter à bord d’un avion. Le 15 octobre 2021, un arrêté officiel sortie après quelques plaintes contre le pilote le suspend de tout voyage jusqu’à nouvel ordre.

En effet, une note provenant des services de renseignement et appuyée par le témoignage de quelques collègues qui n’auraient plus confiance et ne souhaitent plus voler avec l’accusé est parvenu à ses supérieurs. Évidemment, le contenu de la note n’honore guère le pilote qui est accusé d’imposer ses heures de prières « y compris pendant un vol » aux passagers en marquant des arrêts et d’ignorer les règles de sécurité en respectant le jeûne du ramadan. Des attitudes qu’il aurait copié auprès d’un de ces proches et ancien collègue d’Air Algérie.

«Très proches, les deux hommes partagent les mêmes convictions rigoristes et contraires aux valeurs de la République. Monsieur X entretient également des relations avec des individus connus comme appartenant ou étant proches de la mouvance islamiste radicale », a laissé l’arrêté. Des accusations que le pilote réfute entièrement. D’ailleurs selon son avocat, Me Eric Moutet, l’accusé serait « victime d’une dénonciation calomnieuse ». Une raison qui n’est pas totalement improbable puisque le pilote avait réussi la sélection pour intégrer la maison mère, Air France. Depuis plus de trois mois, le pilote est empêché de voler et seule la décision du tribunal pourrait servir à suspendre la décision préfectorale et lui rendre son habilitation. Néanmoins durant cette lourde période, le pilote qui à plus de quinze ans de carrière peut compter sur le soutien de plusieurs collègues.

Applis LNT : Android - Iphone