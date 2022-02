Hier mercredi 9 Février 2022, la justice française s’est penchée sur le dossier d’un drame familial qui s’est produit en France en 2018. Une femme a été tuée par l’épouse de son fils qui s’apprêtait à faire pareil avec ce dernier qui était sénile. Selon des sources généralement dignes de foi, l’accusée Danièle Careddu, en prison depuis maintenant 3 ans, était épuisée de s’occuper des deux personnes qu’elle avait ciblée. L’accusée a été condamné à 15 ans de prison pour les actes odieux qu’elle a commis.

Une histoire à peine croyable. Une femme a commis l’irréparable après avoir pris soin de deux de ses proches : son mari sénile et sa belle-mère dont elle changeait régulièrement les couches. Présente au tribunal hier, l’accusation a expliqué ses actes comme « un coup de folie ». Elle était selon ses mots « à bout ». Les avocat de l’accusé qui a été décrite comme une « sainte » ont plaidé un « crime d’épuisement et de détresse » devant la cour.

« Je me voyais vieillir et je me disais : jusqu’à quand je fais faire ça, nettoyer les couches », a affirmé Danièle Careddu devant les juges du tribunal. 25 ans avait été requis contre l’accusée Danièle Careddu par le ministère public selon nos sources. Mais au final, le tribunal a été plus clément en réduisant les 25 ans à 15 ans de réclusion criminelle après qu’un expert ait décelé chez l’accusée une conséquence d’un burn-out.

Applis LNT : Android - Iphone