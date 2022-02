Une famille américaine du Texas de 7 membres a annoncé que leur enfant de 2 ans les a sauvés d’un incendie. Nathan et Kayla Dahl dormaient le 15 janvier, se remettant du Covid-19, donc ayant perdu l’odorat, lorsque leur Brandon, 2 ans, est entré dans leur chambre et les a réveillés. « Il m’a tapé sur les pieds dans son lit et toussait en disant : » Maman, chaud. Maman, chaud « », a déclaré la mère de famille, Kayla à Good Morning America

« Je me suis retourné. J’ai regardé et tout ce que j’ai vu, ce sont des flammes dans l’embrasure de la porte », a-t-elle ajouté. La famille a pu s’échapper avec les cinq enfants sains et saufs, mais l’incendie a emporté leur maison et leur voiture. Le détecteur de fumée ne s’est déclenché qu’après qu’ils se soient échappés. « Tout a disparu », a déclaré Kayla. « Nous avons perdu ma voiture. Tout à l’intérieur de la maison », a-t-elle expliqué.

« Il a été enveloppé dans les bras de Dieu »

La famille pense qu’une fuite de gaz dans leur salon a déclenché l’incendie. « Brandon nous a sauvés », a déclaré Kayla. « Il a été enveloppé dans les bras de Dieu pour aider à le protéger et pour s’assurer que toute notre famille puisse sortir », s’est réjouie la mère. Une fois alertée de l’incendie par Brandon, la famille a pu s’échapper rapidement grâce au père, Nathan Dahl, un pompier volontaire de six ans qui préparait régulièrement ses enfants à un incendie. En plus d’enseigner aux enfants, y compris Brandon, à rester à l’écart des objets chauds, comme la cuisinière, il les a également préparés à s’échapper rapidement de la maison en cas d’urgence.

