Aux États-Unis, la journée du 06 janvier 2021 reste dans les mémoires comme celle qui a vu des soutiens de Donald Trump, investir le Capitole. Leur intention était de mettre la pression sur le Congrès et le Vice-président d’alors Mike Pence pour qu’ils invalident la victoire de Joe Biden à la Présidentielle qui s’est tenue dans le pays cette même année-là. Donald Trump, qui passait ses dernières heures à la Maison Blanche n’admettait pas avoir perdu le scrutin.

«Le président Trump a tort»

Il a lutté jusqu’à cette journée du 06 janvier pour faire échec à la certification de la victoire du démocrate. L’homme d’Etat estimait que son Vice-président Mike Pence qui était ce jour-là au Congrès pour la certification de la victoire de Joe Biden pouvait bien l’empêcher. Plus d’un an après les faits, M Pence a livré le fond de sa pensée sur ces propos du milliardaire républicain. « Le président Trump a dit que j’avais le droit d’inverser l’élection, mais le président Trump a tort. Et honnêtement il n’y a pas d’idée moins américaine que la notion qu’une seule personne puisse choisir le président » a déclaré l’ancien numéro 2 américain dans un discours hier vendredi 04 février en Floride.

Une journée « sombre »

« Je n’avais pas le droit d’inverser l’élection » a-t-il martelé. Le 06 janvier 2021, était pour l’ancien Vice-président américain une journée « sombre ». Enfin, c’est ce qu’il a déclaré. Du côté du parti conservateur on voyait plutôt ces évènements comme une « expression politique légitime ». Il se peut que Mike Pence se présente à l’élection présidentielle en 2024, en tout cas il rejette pas cette idée. On pourrait donc retrouver ce dernier en face de M Trump lors de la Primaire républicaine parce que le milliardaire républicain compte bien faire son come-back à la Maison Blanche.

Applis LNT : Android - Iphone