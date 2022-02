Devant la justice américaine, une femme a avoué avoir aidé son époux à vendre des secrets militaires. L’enseignante d’une école privée est en effet la compagne d’ingénieur de la Marine américaine. Après avoir plusieurs fois nié les faits qui lui sont reprochés, elle a fini par plaider coupable d’avoir participé à la vente de certaines informations militaires. L’option des aveux lui permet en effet d’écoper d’un maximum de trois ans de prison contre la peine comprise entre 12 ans et demi et 17 ans et demi.

Selon la description qui a été faite de la situation, l’affaire a été rendue publique en octobre 2021. Le couple aurait cherché à vendre les informations militaires à une puissance étrangère. Même si le pays n’a pas été mentionné, on retient que le couple a essayé d’entrer en contact avec un pays pour livrer «des informations de grande valeur».

Informations cachées dans des boites au lettres

Mais un agent de la police fédérale sous couverture est entré en contact avec l’ingénieur pour se faire passer pour le représentant de ce pays. Au total, l’homme aurait reçu avec l’aide de son épouse des paiements en cryptomonnaies pour 100.000 dollars. En contrepartie, il a livré des informations normalement confidentielles de l’armée américaine. Les informations ont été livrées dans des cartes SD cryptées dissimulées dans des «boîtes aux lettres». D’autres ont également été cachées.

Aux Etats-Unis, un couple d’espions démasqué

L’ingénieur nucléaire Jonathan Toebbe et sa femme, Diana, arrêtés le 9 octobre, souhaitaient livrer des secrets concernant les sous-marins atomiques américains à un pays étranger. pic.twitter.com/XerxdVRLVD — Captivant Officiel (@captivant_off) October 26, 2021

