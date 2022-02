Kanye West qui a changé de nom pour s’appeler Ye est un artiste et homme d’affaires qu’on ne présente plus aux USA et même au delà des frontières du pays de l’oncle Sam. Le célèbre artiste qui est entré dans les cercles des milliardaires en dollar depuis 2020 ne finit pas de faire parler de lui. Chaque semaine, il anime régulièrement la rubrique people des Tabloïds américains et anglais.

Ces dernières semaines c’est sa vie de couple qui a été le sujet des tabloïds. En effet, après plusieurs années aux côtés de la star de téléréalité Kim Kardashian, Ye s’est séparé de la mère de ces enfants après leur divorce. Si il a essayé de recoller les morceaux à plusieurs reprises, ses tentatives ont été vaines et le rappeur milliardaire s’est fait une raison. Depuis quelques jours, il est aperçu entrain de passer des moments agréables avec l’actrice Julia Fox. Depuis quelques heures, Ye fait parler de lui et ce n’est pas sa vie sentimentale qui est abordée cette fois-ci.

Depuis que Facebook a fait ses prédictions sur l’avenir et a annoncé officiellement son changement de nom en « Meta », le monde virtuel est devenu un espace exploré par plus d’un pour en tirer le maximum de profits. La vente de jeton non fongible (NFT) est devenue un secteur qui intéresse de nombreuses personnes. Pas le rappeur milliardaire en tout cas qui a posté sur les réseaux sociaux un message on ne peut plus clair. « ARRÊTEZ DE ME DEMANDER DE FAIRE DES NFT, JE NE SOUTIENDRAI PAS ÇA… POUR L’INSTANT, JE NE SUIS PAS DANS CETTE VOIE, JE FAIS DE LA MUSIQUE ET DES CHOSES DANS LE MONDE RÉEL », a écrit Ye, le père des 4 enfants de Kim Kardashian.