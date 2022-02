Trois jours après le lancement de l’offensive de la Russie sur l’Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a profité d’une vidéo publiée sur le réseau social Facebook pour faire remarquer que Kiev est toujours contrôlé par ses troupes. Il s’est notamment réjoui du fait que la capitale ukrainienne résiste toujours aux divers assauts lancés par la Russie.

« C’est notre armée qui contrôle Kiev »

« Nous avons tenu bon et repoussons avec succès les attaques ennemies.Les combats continuent dans de nombreuses villes et régions du pays, mais (…) c’est notre armée qui contrôle Kiev et les villes clés autour de la capitale », a fièrement annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On retient également de la déclaration qui a été faite par le président qu’il a envoyé un message à l’endroit de l’Allemagne et la Hongrie. Il a demandé notamment à ces deux pays d’avoir le courage d’exclure la Russie du système interbancaire SWIFT.

Près de 200 morts civils

Après trois jours de combats, on retient selon le point fait par le ministre ukrainien de la Santé, Viktor Liachko que près de 200 morts civils ont été enregistrés. Toujours selon l’officiel ukrainien, 1.115 blessés ont été également enregistrés. Du côté des forces armées ukrainiennes plusieurs dizaines de blessés sont notés. Pour l’heure, les combats se poursuivent et plusieurs pays ont promis envoyer des armes pour soutenir les forces ukrainiennes.

Applis LNT : Android - Iphone