L’ancien journaliste français Eric Zemmour aspirant au poste de président n’a pas tardé à monter au créneau pour apporter son soutien à son homonyme dont le salon de coiffure a été vandalisé à Nice dans les Alpes-Maritimes. Certains travailleurs de la structure ont également été agressés verbalement selon les informations rapportées par les médias. L’homme qui a pour nom Éric Zemmour dispose de plusieurs adresses sur la Côte d’Azur.

« La racaille! »

Il s’agit d’un total de 9 adresses sous «Eric Zemmour – beauté prestige». Profitant d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, le candidat à la prochaine élection présidentielle en France, a annoncé tout son soutien à l’endroit de son « homonyme » contre ce qu’il a nommé « la racaille!». Selon les confidences qui ont été faites par le responsable du salon de coiffure, la porte vitrée a été brisée.

La porte cassée

«Depuis qu’ils ont cassé la porte, on a pris la décision d’enlever toute la publicité Eric Zemmour à l’extérieur. On gardera que celle à l’intérieur, magazines, les affiches, tout le reste. Mais de toute façon, on ne peut pas continuer comme ça parce que ça devient violent, c’est dangereux pour l’équipe», a confié à la chaine de télévision française BFMTV Côte d’Azur Francesco Borgia.

Soutien à mon homonyme contre la racaille ! https://t.co/9xurTriqcU — Eric Zemmour (@ZemmourEric) February 14, 2022

