Hier lundi 28 février 2022, l’ancien directeur de l’émigration et de l’immigration Florent Edgard Agbo a pu s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés dans l’affaire délivrance de passeport béninois à des camerounais. A la barre de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet), le commissaire divisionnaire poursuivi pour abus de fonction, a indiqué qu’il était victime de sa générosité et sa rigueur dans la lutte contre la fraude à la direction de l’émigration et de l’immigration.

L’ex-secrétaire du commissaire divisionnaire dit avoir obéi aux ordres

Ses affirmations font suite aux propos de sa secrétaire. En effet, celle-ci a laissé entendre que son patron lui avait confié les dossiers pour l’établissement des passeports en question. La policière, appelée dame Adjagba a aussi indiqué qu’elle avait un jour reçu l’ordre d’aller chercher à la guérite de la Dei, des personnes de nationalité camerounaise pour les introduire dans les locaux de la structure.

Elle dira même avoir reçu au téléphone un homme nommé Abdoulaye après l’arrestation des camerounais. Le Sieur Abdoulaye lui aurait dit que son patron savait comment gérer des situations du genre. Rappelons qu’à l’audience du 07 février dernier, des coaccusés avaient déclaré avoir payé chacun 4 millions pour les passeports béninois. On apprend que le procès a été renvoyé au 04 mars prochain.

