Fidèle à sa philosophie de créer du contenu télévisuel de qualité et attractif au profit de ses abonnés, Canal+ a démarré la diffusion de sa dernière série Canal + Original ‘’De plus en plus loin’’ cette semaine. Depuis le lundi 28 février 2022 à 20 h 30 sur les bouquets de Canal+, cette série a été projeté en avant-première à Canal Olympia à Cotonou le jeudi 24 février 2022. Canal +Bénin a permis aux hommes des médias et à quelques privilégiés de suivre les deux premiers épisodes de cette série.

Après Oasis, Invisibles, Cacao, Agent, Hantés et autres, revoilà Canal + Original avec une nouvelle série nommée ‘’De plus en plus loin’’. Selon la Directrice général de Canal+ Bénin, Yacine Alao, De plus en plus loin est une création Canal+ Original qui raconte «une histoire passionnante, un thriller social qui est traité d’une manière très puissante et bouleversante» et que « ça traite de l’émigration clandestine, des écueils qui peuvent avoir cette recherche d’Eldorado et des conséquences et des complications qui peuvent avoir sur une famille». De plus en plus loin, c’est l’aboutissement de quatre mois et demi de tournage à Ouagadougou au Burkina Faso et de six mois de post-production.

De plus en plus loin, c’est une série avec un genre peu exploité dans les productions africaines puisque c’est une série qui relève du «thriller social». 10 auteurs venus du Burkina Faso, du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Bénin et du Sénégal, 2 jeunes réalisateurs burkinabè, 70 personnes de l’équipe de production, une douzaine d’acteurs et plus de 150 figurants ont travaillé dessus sur ce projet. Elle est composée de huit (08) épisodes de 52 minutes chacun.

La vengeance de Léon

La série parle d’un jeune homme qui contraint par les difficultés a choisi d’émigrer. Alors qu’il fait face à une série d’injustices, Léon Zoty, employé d’une ONG, est contraint de fuir clandestinement le Burkina Faso en laissant derrière lui sa femme Adjo, enceinte, et sa fille. Avec son ami Ibra, ils prennent la route des migrants vers l’Europe. Victimes d’un réseau de trafiquants humains, Léon Zoty est bloqué avec Ibra en Lybie .Sauvant sa vie de justesse, il s’enfuit et décide de retourner chez lui, et de s’en prendre à tous ceux qu’il juge responsable de ses souffrances et de celles des autres migrants. Animé par la vengeance, Léon remonte la piste du réseau de passeurs et s’enfonce peu à peu dans une folie meurtrière sans précédent. Ceux qui ont suivi ces deux épisodes à Canal+ Olympia de Cotonou sont restés admiratifs et s’impatientent pour la suite de la série.