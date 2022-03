Fabien Farnolle a officialisé sa fin de carrière après 9 ans et 31 sélections chez les Ecureuils du Bénin. Grand artisan de la qualification du Bénin à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can 2019) en Egypte, reçu sur Radio Bénin ce lundi 28 mars 2022, le désormais ex gardien de but de la sélection nationale du Bénin envisage une reconversion dans le monde du football.

«J’ai dit plusieurs fois que je souhaite vraiment avoir un rôle plus important dans la Fédération que ça soit à tous les niveaux, que ça soit dans la formation » a déclaré l’ex gardien de but des Ecureuils du Bénin, Fabien Farnolle. C’est pour cela qu’il a commencé à prendre ses dispositions pour pouvoir se former pour lier son envie et ses «expériences avec un diplôme». A Antalya en Turquie, il a beaucoup de plaisirs à «accompagner, à discuter avec » les joueurs de la sélection nationale. Pour lui, ces joueurs «sont très réceptifs » parce qu’ «ils le montrent sur le terrain et en dehors » du terrain.

L’ex international béninois est fier de ce qu’il a «fait dans le football » puis il espère bien que ses petits frères (les joueurs) vont le dépasser «parce que c’est le but aussi ». «On espère le mieux pour son prochain, pour son frère. J’espère qu’ils feront mieux mais à l’heure d’aujourd’hui je reste quelqu’un de légitime pour pouvoir aider et transmettre» a-t-il déclaré. Il faut signaler que durant toute sa carrière, Fabien Farnolle a joué dans les clubs de Bordeaux, Clermont, Le Havre en France, en Roumanie, en Turquie avant de finir en Ethiopie.