Liga : Opta projette un Top 5 dominé par le FC Barcelone à cinq journées de la fin

À cinq journées de la fin de la La Liga, le FC Barcelone conserve neuf points d’avance sur le Real Madrid et se rapproche du titre. Selon les projections statistiques publiées par l’entreprise spécialisée Opta, le club catalan devrait terminer en tête du championnat espagnol.



D’après ces estimations, basées sur des simulations prenant en compte les performances et le calendrier restant, le Barça est largement favori. Le Real Madrid ne disposerait que de 2,17 % de chances de remporter le titre cette saison, toujours selon Opta.

Le classement final projeté place le FC Barcelone en première position, devant le Real Madrid. Le Villarreal CF occuperait la troisième place, suivi de l’Atlético de Madrid et du Betis Séville.

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Une avance solide mais encore sous pression

Malgré cet écart conséquent, la course au titre n’est pas mathématiquement terminée. Le Real Madrid doit encore se déplacer sur la pelouse du Betis Séville lors de la prochaine journée, avec l’obligation de s’imposer pour entretenir un mince espoir.

Le FC Barcelone, de son côté, devra composer avec des absences notables, notamment celles de Lamine Yamal et Raphinha, susceptibles d’influencer ses performances sur la fin de saison.

Des précédents européens marqués par des retournements tardifs

L’histoire récente des championnats européens rappelle que des écarts importants peuvent encore être comblés. En Angleterre, Manchester City avait arraché le titre lors de la dernière journée de la saison 2011-2012 grâce à un but décisif de Sergio Agüero dans le temps additionnel.

En Espagne, lors de la saison 1993-1994, le Deportivo La Corogne avait laissé filer le titre lors de l’ultime journée après un penalty manqué, permettant au FC Barcelone de s’imposer. En Italie, la saison 1999-2000 avait vu la Juventus perdre le championnat dans les dernières heures, au profit de l’AC Milan.

Une fin de saison encore décisive

Le calendrier des cinq dernières journées reste déterminant, avec des confrontations directes et des déplacements à enjeu pour les équipes de tête. Si les projections d’Opta placent le FC Barcelone en position favorable, le titre ne sera officiellement attribué qu’à l’issue de la 38e et dernière journée du championnat espagnol.